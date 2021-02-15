Yapı Kredi Müzesi'nde açılan Karagözüm İki Gözüm sergisi uzatıldı

Yapı Kredi Müzesi'nde 15 Eylül 2020'de açılan Karagözüm İki Gözüm sergisi 25 Nisan'a kadar uzatıldı.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat'ın birinci katında bulunan sergi, geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin'in Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan orijinal tasvirlerinin, karagöz sanatına hayat veren üstatların ve günümüz karagöz sanatçılarının tasvirlerinden oluşuyor.

Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu'nda bulunan, Ragıp Tuğtekin'in 1930'lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında Yıktın Perdeyi Eyledin Viran sergisinde gösterilmişti.

Koleksiyonda yer alan tasvirler, 15 Eylül 2020'de küratörlüğünü Cengiz Özek'in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan'ın yaptığı Karagözüm İki Gözüm sergisiyle, bu kez Ragıp Tuğtekin'in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluştu.

Tasarımı Karşılaşmalar ekibine ait sergide Yapı Kredi Müzesi Karagöz koleksiyonuyla beraber; Cengiz Özek, Murat Huten, Uğur Göktaş, Aziz Murat Aslan gibi 20'den fazla çağdaş karagöz sanatçısının yaptığı 350 tasvir, dünya gölge tiyatrosu içerisinde karagöz oyunlarının yeri, dünyada karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.

Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe basılan bir sergi kitabı da bulunan serginin üç boyutlu sanal turuna Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın internet sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı