Yapı Kredi müşterilerine IdeaSoft iş birliğiyle "E-ticaret Paketi"
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Yapı Kredi müşterilerine IdeaSoft iş birliğiyle "E-ticaret Paketi"

01.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:45
Yapı Kredi müşterilerine IdeaSoft iş birliğiyle

Yapı Kredi, IdeaSoft iş birliği ile salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve işini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ'lere özel bir "E-ticaret Paketi" hazırladı.

Yapı Kredi, IdeaSoft iş birliği ile salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve işini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ'lere özel bir "E-ticaret Paketi" hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ürünlerinin 7/24 satışını gerçekleştirmek isteyen Yapı Kredi müşterileri, e-ticaret sitesi kurulumundan pazaryeri entegrasyonuna, arama motoru optimizasyonundan kargo yönetimine kadar ihtiyaç duyacakları her bir özelliğe "E-ticaret Paketi" ile ulaşabiliyor. KOBİ'lere özel sunulan tüm e-ticaret hizmeti ve desteklerine ek olarak, paketten yararlanan Yapı Kredi müşterileri Sanal POS'ta da avantajlı fiyatlardan faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, yükseliş trendinde olan e-ticaret sektörünün hayattaki yerinin salgınla birlikte daha da sağlamlaştığını belirterek, "Dünya, her geçen gün daha da dijitalleşiyor. E-ticaret, KOBİ'ler için büyük avantajlar sağlıyor. Biz de ülkemiz ekonomisinin lokomotifi tüm KOBİ'lerimize 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışımızla en iyi şekilde destek olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KOBİ bankacılığı alanındaki öncü rolümüzle, işletmelerimizi dijital dünyada da desteklemeye hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara da 2020 yılında e-ticaretin artık bir zorunluluk olduğunu aktararak, "Salgın sürecinde KOBİ'ler, işleri için en büyük ihtiyaçlarının dijital dönüşüm olduğunu fark etti. Değişen tüketici davranışlarına hizmet edebilmek için günler içinde e-ticaret sitesini açan ve birçok platformda da satış yapmaya başlayan işletme sayısının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını görüyoruz. Yapı Kredi ile yaptığımız iş birliği kapsamında e-ticarete başlamak isteyen işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm özellikleri tek bir çatı altında toplamayı ve anahtar teslim çözümlerle KOBİ'lerimizin işini kolaylaştırarak onlara destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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