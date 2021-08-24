"Yapı Kredi Mobil" uluslararası arenada en iyi bankacılık uygulaması seçildi
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"Yapı Kredi Mobil" uluslararası arenada en iyi bankacılık uygulaması seçildi

'Yapı Kredi Mobil' uluslararası arenada en iyi bankacılık uygulaması seçildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi'nin kullanıcı dostu uygulaması "Yapı Kredi Mobil", Uluslararası Stevie Ödülleri'nden En İyi Bankacılık Uygulaması kategorisinde Altın Stevie ödülünü alarak başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.

Yapı Kredi'nin kullanıcı dostu uygulaması "Yapı Kredi Mobil", Uluslararası Stevie Ödülleri'nden En İyi Bankacılık Uygulaması kategorisinde Altın Stevie ödülünü alarak başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil ile kullanıcıların diledikleri yerden, diledikleri zamanda bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirmesini sağlayan banka, diğer dijital ürün ve servisleriyle birlikte dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nde biri Altın, 2'si Gümüş ve 9'u Bronz toplamda 12 ödülün sahibi oldu.

Banka, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde Yapı Kredi Mobil ile "Bankacılık/Finansal Servisler" kategorisinde Altın Stevie'nin sahibi olurken; "Ödeme Çözümleri" ve "Deneysel & Yenilik" kategorilerinde 2 Gümüş Stevie kazandı.

Diğer dijital servisleri ve çözümleriyle "İşletme & Yönetim", "Tüketici Hizmetleri", "Entegre Mobil Deneyimi" ve "Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi Çözümü" kategorilerinde birer adet ve "FinTech Çözümleri" kategorisinde iki adet Bronz Stevie'ye layık görülen banka, kurumsal web sitesiyle "Bankacılık", "Finansal Servisler" ve "En İyi Web Tasarımı" kategorilerinde de Bronz Stevie kazandı.

"Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojileri onlara sunmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, en güncel teknolojilerin sağladığı olanaklardan faydalanarak müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sektördeki güçlü konumumuz ve kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla sayısız inovasyonu sektörle tanıştırıyor ve standartları belirleyen çalışmalara imza atıyoruz. Senelerdir dijitalleşme yönünde attığımız adımlar ve sektördeki öncü uygulamalarımız sayesinde müşteri deneyimini her zaman en üst seviyede tutuyoruz. Bununla birlikte teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatına değer katacak bir şekilde kullanıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini anlayıp onlara uygun fırsatlar sunan, ürünler arasında onlar için karşılaştırma yapan, doğru zamanda ve yerde hatırlatma yapan, hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan ve sürekli kendini yenileyen bir yapı kurmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesinde ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmek, bizleri çok gururlandırıyor. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojileri onlara sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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"Yapı Kredi Mobil" uluslararası arenada en iyi bankacılık uygulaması seçildi - Haberler Ekonomi
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