Yapı Kredi mobil şubede sorun mu var?
1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi Bankası kullanıcıları mobil uygulamada sorunalar yaşadığı yönünde paylaşımlar yapıyor. Peki, Yapı Kredi mobil şubede sorun mu var?
Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Mobil şubede yaşanan sorunlar dile getirilirken Yapı Kredi mobil şubede sorun mu var araştırıldı.
YAPI KREDİ MOBİL ŞUBEDE SORUN MU VAR?
Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler.
Konu hakkında Yapı Kredi'den henüz bir açıklama gelmedi.
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