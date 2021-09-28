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Yapı Kredi Mobil Aracım+ ile otomotive dair her şey tek bir noktada buluştu

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Yapı Kredi Mobil Aracım+ ile otomotive dair her şey tek bir noktada buluştu

Yapı Kredi, insan odaklı çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, insan odaklı çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil üzerinden verdiği hizmetlere yenilerini eklemeyi hız kesmeden sürdüren banka, Otokoç Otomotiv iş birliği ile gerçekleşen yeni hizmeti Aracım+ ile araçta ödemeden kasko sigortasına kadar müşterilerinin aracına dair her şeyi tek noktada buluşturuyor, onlara özel fırsatlar ve hatırlatmalar ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Aracım+, Yapı Kredi Mobil'e araç plakasının kaydedilmesiyle kullanılabiliyor. "AVIS ile Araç Kiralama" hizmetiyle kolayca araç kiralayabilen kullanıcılar, yüzde 40'a varan indirimden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşterilerinin her zaman yanlarında olarak onlara hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını belirtti.

Doğan, "Yapı Kredi olarak Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde platform iş modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda, müşterilerimizin hemen hemen her gün ziyaret ettiği Yapı Kredi Mobil üzerinden bankacılık işlemleri yanında araçlarına dair birçok farklı hizmete de aynı anda, en iyi deneyimle ve hızla ulaşmalarını hedefledik. Son olarak Yapı Kredi Mobil'e Otokoç Otomotiv iş birliği ile eklediğimiz Aracım+ ile otomotive dair tüm öğeleri bir araya topladık. Artık Yapı Kredi müşterileri, Aracım+ ile araçlarına yönelik sunduğumuz tüm hizmetlere tek bir noktadan kolayca ulaşabiliyor, araçlarıyla ilgili hatırlatmalar alabiliyor. Gelecekte de Otokoç Otomotiv ile farklı servisler için iş birliklerimiz devam edecek. İnsanı odağa alan yaklaşımımızla geliştirdiğimiz yenilikçi fonksiyonlarımız sayesinde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı ve her alanda sınırları kaldırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de teknolojiyi merkeze koyan projelerde yer almayı çok önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Otokoç Otomotiv olarak inovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile amacımız, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Aracım+ hizmeti kapsamında Yapı Kredi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin müşterilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Araç kiralama markamız AVIS ile Yapı Kredi Mobil'den araç kiralayan müşterilerimize özel avantajlar sağlıyoruz. İlerleyen günlerde uygulama üzerinden farklı hizmetlerimizle de Yapı Kredi Mobil kullanıcılarına erişiyor olacağız. Yapı Kredi ile iş birliklerimizin artması ve başarılı projelere birlikte imza atmak adına çalışmalarımız devam edecek."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yapı Kredi Mobil Aracım+ ile otomotive dair her şey tek bir noktada buluştu - Haberler Ekonomi
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