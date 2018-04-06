Yapı Kredi, Marketing Meetup'ın Ana Sponsoru Oldu

Yapı Kredi bu yıl 5'incisi düzenlenen ve konseptinde "deneyim" temasına yer veren Marketing Meetup'ın ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl 5'incisi düzenlenen ve konseptinde "deneyim" temasına yer veren Marketing Meetup'ın ana sponsoru Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi oldu.



İş hayatından ulusal ve global dehaların bir araya geleceği ve bu yıl ilk kez MarTech Awards ödül törenine de ev sahipliği yapacak olan Marketing Meetup 2018, iş yaşamından önemli isimlerin katılımıyla 19 Nisan'da Uniq İstanbul'da gerçekleşecek.

Sadece iş zekası, analitik düşünce ve entelektüel derinliğe odaklanarak klişelere meydan okuyan Marketing Meetup 2018, bugüne kadar söylenen tüm klişeleri bir kenara bırakarak deneyimlerin reel sonuçlarını farklı bir söylemle ortaya koyuyor.



Yapı Kredi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Marketing Meetup 2018'de davetlileri bir de sürpriz bekliyor. Hanson Robotics & Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk insansı robot Sophia, konferanstaki konuklar arasında yerini alacak. Konferansın ana sponsoru Yapı Kredi ve Sophia'nın gerçekleştireceği oturumda dünyanın ilk insansı robotu Sophia ile Yapı Kredi'nin keyifli bir sohbeti olacak.