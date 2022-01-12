Yapı Kredi Leasing'e 19 milyon avroluk finansman desteği - Haberler
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Yapı Kredi Leasing'e 19 milyon avroluk finansman desteği

Yapı Kredi Leasing'e 19 milyon avroluk finansman desteği
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yapı Kredi Leasing, İtalyan Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) garantisi ile yaklaşık 19 milyon avro tutarında ve 6 yıl vadeli kredi sağladı.

Yapı Kredi Leasing, İtalyan Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) garantisi ile yaklaşık 19 milyon avro tutarında ve 6 yıl vadeli kredi sağladı.

Yapı Kredi Leasing açıklamasına göre, söz konusu kredi, İtalya'dan yapılacak yatırım malları ithalatının finansmanı için kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Türkiye ile İtalya arasında güçlü bir ticaret bağı bulunduğunu belirterek, "SACE garantisi karşılığında ING Bank'tan sağladığımız uzun vadeli bu kaynağı uygun koşullarda yatırımcılara sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. SACE garantisi ile gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 19 milyon avro tutarındaki bu anlaşma, İtalya ile yapılacak tüm yatırım malı ithalatlarında müşterilerimize uygun koşullarda kullandırılacak. Sektörün öncü ve lider kurumu Yapı Kredi Leasing olarak SACE gibi güçlü iş ortaklarıyla hareket etmeye ve farklı ölçeklerdeki tüm kurumların ihtiyaçlarını leasing yolu ile karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SACE SpA Avrupa Bölge Başkanı Yeliz Tüfekçioğlu da "Türkiye'deki finansal kurumlara ve finansal kiralama şirketlerine uzun süredir sağladığımız destek, iki ülke arasında artması beklenen ticaret hacmiyle de bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu göstermekte. Uzun süredir iş birliği içinde olduğumuz Yapı Kredi Leasing ile imzalanan bu yeni anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. SACE'nin sektöre ve süreçte yer alan İtalyan firmalarına olan desteği güçlü ve sağlam bir şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.???????

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AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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