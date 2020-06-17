Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık "Anadolu Uygarlıkları Konferansları" başlatıyor Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen "Anadolu Uygarlıkları Konferansları"nın ilk bölümünde, kendine özgü yanlarıyla Urartu Krallığı konuşulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen "Anadolu Uygarlıkları Konferansları"nın ilk bölümünde, kendine özgü yanlarıyla Urartu Krallığı konuşulacak.

"Anadolu Uygarlıkları Serisi"nin 2011'de ilk yayımlanan kitabı olan "Urartu: Dogˆu'da Degˆis¸im"den yola çıkılacak etkinlik, yarın internet üzerinden canlı yayınlanacak.

Kitabın editörleri Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar'ın katılacağı söyleşide, MÖ 9.-7. yüzyıllarda hüküm süren Urartu Krallığı'nın dini inanışları, din ve devlet ilişkileri ile yerel toplumların inançları hakkında bilinmeyenler ele alınacak.

Söyleşide ayrıca Urartu mimarisinin çarpıcı örneklerinden olan tapınakların, üç boyutlu olarak yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarından da örnekler sunulacak.

"Anadolu Uygarlıkları Serisi"

Kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak amacıyla hazırlanan "Anadolu Uygarlıkları Serisi", Anadolu'nun köklü tarihine dair kapsamlı bir külliyat sunuyor.

Anadolu'da yaşamış medeniyetlere dair en güncel araştırmaları bir araya getiren ve bugüne kadar 8 parçası yayımlanan seri toplam 12 kitaptan oluşuyor.

Her biri uluslararası alanda araştırmalarıyla tanınan bilim insanlarının hazırladığı toplam 15 makaleden oluşan "Urartu: Dogˆu'da Degˆis¸im"de ise Urartu Krallığı, mimarisi, siyasal tarihi, dili, yazısı, sanatı, maden teknolojisi, çanak çömlek üretimi gibi konularda güncel bilgiler yer alıyor.

Kaynak: AA