Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Sagop Ayvaz ve Karagöz konuşulacak
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Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Sagop Ayvaz ve Karagöz konuşulacak

27.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:16
Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Sagop Ayvaz ve Karagöz konuşulacak

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi etkinlikleri kapsamında 28 Ocak'ta Hagop Ayvaz söyleşisi, 30 Ocak'ta "Çocuklar için Karagöz" etkinliği yapılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi etkinlikleri kapsamında 28 Ocak'ta Hagop Ayvaz söyleşisi, 30 Ocak'ta "Çocuklar için Karagöz" etkinliği yapılacak.

Hagop Ayvaz arşivinin çok kültürlü ve çok dilli tiyatro üzerine düşündürdüklerinin ele alınacağı etkinliğe Boğos Çalgıcıoğlu, Nesim Ovadya İzrail ve Fırat Güllü konuşmacı olarak katılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta süren Hagop Ayvaz'ın arşivinin izleyiciyle paylaşıldığı "Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisinin konuşulacağı söyleşi, saat 18.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Çocuklar, Karagöz'ün dünyasıyla yakından tanışacak

"Karagöz Sahnesi Kurmak" başlıklı çevrim içi etkinlikte ise Karagöz sanatçısı Cengiz Özek, çocuklara Karagöz sahnesinin nasıl hazırlandığı hakkında bilgiler vererek gölge tiyatrosu oynatmanın ipuçlarını anlatacak.

"Karagözüm İki Gözüm" sergisi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, geleneksel Türk gölge tiyatrosunu ve bu geleneğin en önemli figürünü öğrenerek Karagöz'ün renkli dünyasıyla yakından tanışma fırsatı bulacak.

Daha önce kendi kukla figürlerini yapmayı öğrenen çocukların kendi sahnelerini kurup Karagöz oyunlarını sahneleyebileceği program, saat 12.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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