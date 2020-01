Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Ocak Ayı Etkinlikleri

06.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:56

8 Ocak 2020 Çarşamba

Söyleşi

Fotoğraf Kulübü

Neden fotoğraf çekeriz, fotoğrafın ruh halimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Fotoğrafın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ele alındığı Merih Akoğul'un hazırladığı Fotoğraf Kulübü söyleşilerinin yeni yılın bu ilk programında, fotoğrafın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve "selfie" (özçekim) tutkusu ele alınacak. Yazar, ressam, psikiatrist ve yayıncı Cem Mumcu'nun konuk olacağı söyleşide; otoportreden özçekime, fotoğrafın yarattığı ruhsal alanın gizemi ve insanın fotoğrafta görünme isteği konuşulacak. Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü saat: 18:30'da Loca'da düzenlenecek olan söyleşide, "Neden fotoğraflarda görünmek isteriz?", "Gülümsemesek olmaz mı?", "Fotoğraflarımız olmazsa biz de hatırlanmaz mıyız?" soruları tartışmaya açılacak.

14 Ocak 2020 Salı

Film Gösterimi

Şark Ekspresinde Cinayet

Türk polisiye yazınının öncü ismi Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye filmlerini okurlarıyla birlikte izlemeye devam ediyor. Bu defa, film izleme keyfini tat, koku ve dokunma duyularıyla buluşturacak özel bir gösterim bekliyor izleyicileri. Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, Ahmet Ümit ve Tasty Cinema tasarım ekibi tarafından hazırlandı. Agatha Christie'nin dünyaca ünlü aynı adlı romanından uyarlanan Şark Ekspresinde Cinayet filminin gösteriminin ardından Ahmet Ümit; film, polisiye edebiyatı ve sinema üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Etkinliğin biletleri Biletix'te.

24 Ocak 2020 Cuma

Söyleşi

Fahri Güllüoğlu

Oda'nın Konukları söyleşi dizisinin bu ay konuğu YKY'nin genç kuşak şairlerinden Fahri Güllüoğlu. Magmanın Gözleri, Döküntü - Bir Şiir İçin Kantat'ta şiir kitaplarıyla tanınan şair, sinema, tiyatro ve müzikle de derin bağları olan şiirlerini, şiir yazma serüvenini ve kitaplarının oluşumunu anlatmak üzere 24 Ocak Cuma günü saat 18:30'da okurlarıyla bir araya geliyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi

Gösteri

All About the Heart (Yüreğe Dair)

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, All About the Heart (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, Der Zwerg liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan Pohjan Neito'nun aynı adlı karakterini, Madam Butterfly operasının Cio-Cio-San'ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. 25 Ocak Cumartesi, saat: 20:00'de Loca'da yapılacak. Etkinliğin biletleri Biletix'te.

18 Ocak 2020 Cumartesi

Dinleti

Başkomser Nevzat'ın Sevdiği Şarkılar

Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf'ten ve Nota'dan dizisi, yeni sezonun ilk programına, usta polisiye yazarı Ahmet Ümit'in gözü pek karakteri Başkomser Nevzat'ın sevdiği şarkılarla başlıyor. Hayatını adalet peşinde koşmaya adamış bir kanun adamı ve yedi tepeli şehrin her köşesinde yıllardır süren bitmeyen bir mücadele... İntikam, hırs, öfke, cinayet, patlayan silahlar ve cansız bedenler... Ve tabii bu zorlu hayatı katlanır kılan güzel Evgenia'nın Tatavla'sında dinlenen şarkılar… 18 Ocak Cumartesi günü saat: 17:00'da Loca'da yapılacak olan etkinlik dinletisinin biletleri Biletix'te.

22 Ocak 2020 Çarşamba

Arkeoloji Konferansı

Sagalasos'ta Yaşam

Arkeolojik kazılarda çıkartılan kalıntılar ve antik yazılı kaynakların bir arada değerlendirilmesiyle kent sakinlerinin yaşam biçimlerine dair yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Bu veriler ışığında, Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem Sagalassoslular'ın ev seçimleriyle yaşam biçimleri, Pisidia bölgesindeki komşularından ve Küçük Asya'nın geri kalanından çok da farklı değildir. Özellikle mimari formlar, altyapı ve süsleme ögelerinde genel modayı takip etmişlerdir. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan 'Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos' sergisi kapsamında düzenlenen konferansta, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Inge Uytterhoeven, Sagalassos'taki özel yaşam üzerine bir konuşma yapacak. Antik kentte bulunan farklı dönemlere ait özel konutların, kent halkının sosyoekonomik, politik ve ideolojik arka planlarını yansıtıp yansıtmadığı üzerinde duracak. 22 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan etkinlik saat: 18:30'da Loca'da.

28 Ocak 2020 Salı

Söyleşi

Sanat Dünyamız Söyleşileri: Türkiye'de Performans

Sanat Dünyamız dergisinin yeni sayısının dosya konusu olan "Performansın Dönüşümü"nden yola çıkılarak "Türkiye'de performans" konusu tartışmaya açılıyor. 28 Ocak Salı günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan etkinlik, Fırat Arapoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek. Etkinlikte Ayşe Draz ve Zeynep Günsür ile küratör Selen Ansen performans sanatının çıkış noktaları, etkisi, izleyiciyle ilişkisi ve Türkiye'deki hareket alanı üzerine konuşacak.

21 Ocak 2020 Salı

Söyleşi

Benim Adım Kırmızı 21 yaşında

Türk edebiyatının dünyada en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan Benim Adım Kırmızı'nın yayımlanmasının üzerinden 21 yıl geçti. Bugüne kadar 52 dile çevrilen ve bütün dünyada beş milyona yakın satan kitap, dünya çapında akademisyenler, sanatçılar ve eleştirmenler tarafından kaleme alınan birçok makaleye ve araştırmaya konu oldu. Orhan Pamuk'un "En renkli ve iyimser romanım" dediği Benim Adım Kırmızı üzerine yazılan bu makalelerin yirmi bir tanesinden oluşan bir seçki Yapı Kredi Yayınları tarafından Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar adlı kitapta ilk defa Türkçe olarak yayımlandı. 21 Ocak Salı günü saat: 18:30'da Loca'da yapılacak olan söyleşide, Benim Adım Kırmızı'nın yazarı Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar'ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya geliyor. Pamuk'un bu romanı yazma süreci ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğinin konuşulacağı söyleşide dünyayı görme biçimleri tartışılacak, resim ve söz üzerine bir karşılaştırma yapılacak.

