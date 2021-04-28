Yapı Kredi konutlarda yeşil dönüşümü destekliyor
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Yapı Kredi konutlarda yeşil dönüşümü destekliyor

Yapı Kredi konutlarda yeşil dönüşümü destekliyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, enerjide tasarruf bilincinin artırılması için Doğa Dostu Mortgage ürününü hizmete sundu.

Yapı Kredi, enerjide tasarruf bilincinin artırılması için Doğa Dostu Mortgage ürününü hizmete sundu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Dostu Mortgage ile A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara özel olarak, kredi tahsis ücretinde yüzde 50 muafiyet avantajı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, çevreye duyarlı bir kurum olarak sürdürülebilirlikte de sınır tanımadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği her alanda benimsiyor ve tüm hizmetlerimize dahil ediyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Yapı Kredi'de hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi etkin bir şekilde yönetiyoruz.

Enerji verimliliği yüksek konutlar, geleceğimiz için çok büyük bir öneme sahip. Biz de ülkemiz ve toplumumuzun yarınları için çalışan bir banka olarak enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı yüksek olan konutlara Doğa Dostu Mortgage ile uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Doğa Dostu Mortgage ürünümüzün sürdürülebilirlik açısından ülkemizin geleceğine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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