"Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi" açıldı

04.09.2019 17:14

Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehre özel seçilmiş yapıtlardan oluşan "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi"nin ilki Bursa'da açıldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bursa merkez Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde açılan sergi, resimlerinde sıkça Bursa Yeşil Cami'yi kullanan figüratif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey'den, şehrin yetiştirdiği en önemli ressamlar arasında bulunan Şefik Bursalı'ya kadar birçok önemli ressamın eserini barındırıyor.

Sergi, peyzaj, natürmort, soyut resim gibi farklı üsluplarda çalışan Türk resim sanatının klasik ve empresyonist dönem ressamlarının eserlerinden oluşuyor.

Bursalı sanatseverler, İbrahim Çallı, Cevat Dereli, Abidin Dino, Halil Paşa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Avni Lifij gibi en önemli ressamların Yapı Kredi Koleksiyonlarındaki eserleriyle ilk kez bu sergiyle tanışıyor. Türk resminin önde gelen isimlerinden, figüratif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey'in "Feraceli Kadınlar" adlı yağlı boya tablosu, serginin Bursa'ya ilk defa getirilen en değerli parçaları arasında bulunuyor.

Şefik Bursalı'nın yağlı boya tablosunun yer aldığı sergide ayrıca yine ülkenin önemli ressamlarından Mehmet Ali Laga'nın Bursa görünümlü peyzajı görülebiliyor. Cemal Tollu'nun "Bursa Setbaşı" resmi ise Türkiye'de ilk kez sergileniyor.



Yapı Kredi, 75'inci yılına özel olarak koleksiyonlarından çeşitli seçkileri sene sonuna kadar farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Sergi, Bursa'dan sonra 3 Ekim-15 Kasım tarihlerinde Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 20 Kasım-20 Aralık'ta İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Son durak ise 24 Aralık 2019-28 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Kültür Sanat (AKS) olacak.

Bursa'da açılan sergi, 28 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA