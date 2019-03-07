Yapı Kredi, Kadın Çalışan ve Yönetici Oranında Liderliğini Sürdürüyor

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, "Cinsiyet eşitliğinin ve kadın çalışan istihdamının bir politika olarak benimsenmesinin özel sektörün ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamına yönelik hayata geçirdiği projelerle bankacılık sektörüne öncülük eden Yapı Kredi, kadın çalışan ve kadın yönetici oranında sektör liderliğini sürdürdü.

Toplam istihdamı içinde kadın çalışan oranını yüzde 62 olarak açıklayan Yapı Kredi'nin, kadın çalışan yönetici oranı ise yüzde 42,2 oldu. Bankanın yeni işe alımlardaki kadın çalışan oranı ise yüzde 61,3 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Yapı Kredi'nin, cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla sadece bankacılık değil tüm sektörler için bir rol model haline geldiğini belirtti.

Cinsiyet eşitliğinin ve kadın çalışan istihdamının bir politika olarak benimsenmesinin özel sektörün ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Alp, şöyle devam etti:

"Yapı Kredi olarak bu doğrultudaki çalışmalarımızla sektörümüze öncülük ederken, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlara da örnek olmayı amaçlıyoruz. Bankamız bünyesinde kurduğumuz 'Çeşitlilik Çalışma Grubu' ile uzun süreli bir araştırmanın ardından, tüm birimlerde yüzde 30 oranında kadın temsil kuralı getirdik. Çok önemsediğimiz bu kural doğrultusunda işe alımlardan terfi sürecine kadar kadın-erkek dengesine dikkat ediyoruz. Kadınların yönetimde temsilleri ise öncelikli olarak odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu kapsamda geçen sene Columbia Üniversitesi'nde kadınların liderlik gelişimine destek olmak üzere hazırlanmış olan 'Women Leadership Development' programına katıldık. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz tüm birimlerimizde ve yönetici pozisyonlarında kadın çalışan oranını daha da yükseğe taşımak olacak."

"Farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz"

Hakan Alp, Yapı Kredi'nin, cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla 3 temel alanda çalıştığını, bankanın uluslararası projelere sağladığı destekle de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti.

Cinsiyet eşitliği üzerine odaklandıkları 3 alan bulunduğunu aktaran Alp, "Bu alanları kadın çalışanlarımızın her pozisyonda dengeli temsil edilmesine dönük aksiyonlarımız, kadınların iş-özel yaşam dengesine yönelik destek programlarımız ve onların toplumsal hayatta yaşadıkları problemler ile ilgili çalışmalarımız şeklinde belirledik." ifadelerini kullandı.

Alp, her üç grupta da farkındalık programlarından özel destek süreçlerine varan çeşitli uygulamaların bulunduğunu vurguladı.

Ana hissedar konumundaki Koç Holding tarafından oluşturulan İş'te Eşitlik Bildirgesi'nde ve "Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" projesinde yer aldıklarını anımsatan Alp, "UN Women'ın, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran 'HeForShe' ile '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının katılımcıları arasında bulunuyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içinde demokrasinin güçlenmesi adına 'Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor' projesinin hayata geçirilmesinde de önemli rol oynuyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'nin (UN WEPs) imzacıları arasındayız. Son olarak aile içi şiddete karşı çalışanlarımızda farkındalık yaratmak amacıyla İş Yerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası'nı da hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA