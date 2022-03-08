Yapı Kredi kadın çalışan oranında sektör liderliğini sürdürdü

Yapı Kredi sektörde uzun yıllardır sürdürdüğü kadın çalışan oranı liderliğini devam ettirdi.

Yapı Kredi açıklamasına göre, bankanın 2021 yıl sonu rakamlarına göre kadın çalışan oranı yüzde 62 oldu, Böylece Yapı Kredi, sektörde uzun yıllardır sürdürdüğü kadın çalışan oranı liderliğini devam ettirdi. Yine aynı dönemde, Yapı Kredi'nin yeni işe alımlarındaki kadın oranı yüzde 58, kadın yönetici oranı ise yüzde 40 oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü politikalarla sektöre uzun yıllardır liderlik etmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Önaldı, "Yapı Kredi olarak dünyanın her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesi için cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit fırsatlar sunulmasının, kurumların en önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımımızla ülkemizin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Topluma değer katacak her alanda aktif rol oynayan bir kurum olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da sorumlulukla hareket ediyoruz. Geçmişten gelen bu çok değerli mirasımıza sahip çıkarak kadınları hem toplumda hem de iş hayatında güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğe daha adil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak ancak bu şekilde mümkün olabilir'." ifadelerini kullandı.

"Kadınların yönetimdeki temsilleri odaklandığımız alanların başında geliyor"

Kadınların yönetimde temsillerinin odaklandıkları alanların başında geldiğini belirten Önaldı, şunları kaydetti:

" Columbia Üniversitesi'nde kadınların liderlik gelişimine destek olmak üzere hazırlanmış olan 'Women Leadership Development Programı'na katıldık. Yine, bankanın gelecekteki yöneticilerini geliştirmeyi hedefleyen 'Liderlik Yolculuğum' programında yer alan yöneticilerimizin de kadın-erkek dengesini hassasiyetle gözetiyoruz. Eğitim ve yedekleme planlamaları gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında da kadın-erkek çalışan sayısının dengeli olması konusunda dikkatle çalışıyoruz.

Ayrıca çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğine yönelik 'Bilgide Eşitlik', 'Toplumda Eşitlik', 'İşte Eşitlik', 'Dilde Eşitlik' ve 'İnsan İnsana Eşittir' başlıkları altında hazırlanan eğitim ve rehberlik programları, 2021 yılında tüm Yapı Kredililerin ajandasına tanımlandı ve şimdiye kadar 5 bin Yapı Kredili bu eğitimleri tamamladı. Yılsonuna kadar tüm çalışma arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamlamalarını hedefliyoruz"

"Çalışmalar, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdirle karşılanıyor"

Özden Önaldı, Yapı Kredi'nin tüm bu çalışmalarının, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdirle karşılandığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız kadınları her alanda destekleyen çalışmalarımız sayesinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girmeye hak kazandık. Geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalığı artırarak, bu alanda örnek olacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Kadın haklarını korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına gösterdiğimiz tavizsiz duruşla, rol model kurum olmanın verdiği sorumluk çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.