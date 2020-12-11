Yapı Kredi, ikinci kez CDP Su Güvenliği programında liderlik kategorisinde

Yapı Kredi, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Güvenliği'nden "A-" notunu alarak liderlik kategorisinde yer aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Güvenliği'nden "A-" notunu alarak liderlik kategorisinde yer aldı. Son iki senedir CDP Su Güvenliği programında liderlik bandında yer alan ve CDP Türkiye 2019 Su Lideri ödülüne layık görülen Yapı Kredi, İklim Değişikliği Programı'nda ise "B" notunu almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu, her yıl bankanın iklim değişikliği ve su kaynaklı etkilerini yönetmeye yönelik strateji, hedef ve performanslarını paylaştıklarını belirterek, "İklim krizi ve su stresi önümüzdeki dönemde özel sektör de dahil olmak üzere tüm paydaşların dikkatle ele alması gereken, öncelikli bir konu. İklim krizi ve su stresinin insan sağlığı, ekonomi, biyoçeşitlilik, hijyen ve toplumsal düzen faktörleri üzerinde yaratabileceği riskleri yakından takip ediyor, Yapı Kredi olarak hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi etkin bir şekilde yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak fayda ve değere odaklanıyoruz"

Eyüboğlu, Yapı Kredi olarak çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak yatırım tutarı 10 milyon ABD doları ve üzeri tüm kredi taleplerini Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Sistemimiz çerçevesinde değerlendiriyor, bu kapsamda aksiyon planları hazırlıyoruz. Ayrıca her yıl ISO-14046 Doğrudan Su Ayak İzi sertifikasını alıyor ve ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Raporlama Standardı'na uygun olarak operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı hesaplıyor ve doğrulatıyoruz. Bizler, çevre ile uyumlu, toplumun beklentilerini dikkate alan ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeten kurumların uzun dönemli ortak değer yaratabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında attığımız adımların tümünde ortak fayda ve değere odaklanıyoruz.

Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen trendler, değişen paydaş beklentileri nedeniyle sektörümüzde sürdürülebilirliğin gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını görmek bizi sevindiriyor çünkü iklim krizi ve su stresinin dünyamız, işimiz, müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için büyük bir risk oluşturduğunun farkındayız. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalar sayesinde, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP'nin Su Güvenliği programında liderlik bandında yer alan Türkiye'deki tek finans kuruluşu olduğumuz için gururluyuz. Sürdürülebilirlik alanında tüm sektörlere öncü ve örnek çalışmalarımızla, toplumumuz için değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt