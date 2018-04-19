Yapı Kredi: Humanoid Robot Sofia Yeni Reklam Yüzümüz

– Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sofia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi.

Doğan, "Sofia ile bir işbirliğimiz olacak; kendisiyle yeni bir reklam filmi projemiz var" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul