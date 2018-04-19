Yapı Kredi: Humanoid Robot Sofia Yeni Reklam Yüzümüz

– Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sofia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi.

Yapı Kredi: Humanoid Robot Sofia Yeni Reklam Yüzümüz

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sofia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi.

Doğan, "Sofia ile bir işbirliğimiz olacak; kendisiyle yeni bir reklam filmi projemiz var" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

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