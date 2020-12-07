Yapı Kredi Gönüllüleri Türkiye'nin her yerinde sınırları kaldırmaya devam ediyor

Yapı Kredi çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında bankanın toplumsal fayda sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara destek oluyor.

Yapı Kredi çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında bankanın toplumsal fayda sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara destek oluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, finansın yanı sıra çevre, eğitim, kültür sanat gibi alanlarda da toplumsal fayda sağlamak adına pek çok proje yürütüyor.

Çalışanlarını da sorumlu vatandaşlık anlayışıyla gönüllü çalışmalara dahil olmaya teşvik eden banka, gönüllülüğün yaygınlaşması hedefiyle oluşturulan Yapı Kredi Gönüllüleri platformuyla yürütülen tüm projeler için farkındalık oluşturuyor.

Platform ayrıca, çalışanların mevcut projelere başvurmalarına veya kendi gönüllülük projelerini oluşturmalarına da imkan tanıyor. Birçok projede imzası bulunan Yapı Kredi Gönüllüleri, bu çalışmalarla finansın dışında pek çok alanda sınırları kaldırmaya devam ediyor.

"Eğitimde sınırları kaldırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, topluma değer katan tüm alanlarda sınırları kaldırmak adına çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Banka olarak pandemi şartlarına büyük bir hızla uyum sağladıklarını aktaran Öztaşkın, kuruluş misyonları doğrultusunda finansın yanı sıra hayatın tüm alanlarında sınırları kaldırmak adına var güçleriyle çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Yapı Kredi Gönüllüleri platformunun hayata geçtiği 2019'dan bugüne toplamda 1.300 Yapı Kredi Gönüllüsü'nün, 70'i aşkın sosyal sorumluluk projesinde yer alarak topluma katkı sağladığını belirten Öztaşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projelerden en geniş etkiye, Yapı Kredi Gönüllüleri'nin de aktif bir şekilde rol aldığı, Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Anadolu'ya Bilim Göçü Projemizle ulaştık ve 3 yılda devlet koruması altındaki çocuklar da dahil olmak üzere toplamda 130 bin çocuğa dokunduk. Projemiz kapsamında marttan bu yana 8 bin 144 öğretmene ulaşırken, 26 öğretmenimizi Rol Model Öğretmenler Programı'nın ilk döneminden mezun ettik. Öğretmenlerimiz; Genel Müdür Yardımcımız Hakan Alp, eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman gibi çok değerli isimlerin eğitimlerine katıldı, 2 döneme ayrılmış program kapsamında 60 saatlerini bu programa ayırdı."

Öztaşkın, çocuklara bilimi sevdirmek için başlatılan projenin 2. döneminin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300 başvurudan seçilen 40 rol model öğretmenle devam ettiğini bildirdi.

Rol Model Öğretmenler Programı'nın gelecek yıl dijitalleşeceğini ve global alana açılacağını aktaran Öztaşkın, "Rol model öğretmenlerimizin de program yönetimine dahil olacağı önümüzdeki süreçte 50 bin öğretmene ve 128 bin çocuğa ulaşmayı, programdan 360 öğretmenin ise mezun olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Çalışmalarımızı online ortama taşıdık"

Arda Öztaşkın, koronavirüs salgını döneminde de kurum içinde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine büyük bir katılım olduğunu belirterek, pandemi nedeniyle dünya olarak çok zor bir süreçten geçildiğini bildirdi.

Her zaman olduğu gibi bugün de çalışanların ve müşterilerin sağlığını korurken kesintisiz hizmet sunmayı ve topluma değer katmayı sürdürmeyi önceliklendirdiklerini aktaran Öztaşkın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte projelerimizi durdurmak yerine, neredeyse tamamını hızlıca dijital ortamlara taşıdık. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerimizi, seminerlerimizi ve tüm etkinliklerimizi online olarak devam ettirdik. Yapı Kredililerin büyük bir katılım sağlayarak sahiplendiği projelerle toplumumuza değer katmayı sürdürdük. Bundan sonraki dönemde de hayatın her alanında sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan