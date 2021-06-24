Yapı Kredi Faktoring "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" seçildi
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Yapı Kredi Faktoring "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" seçildi

Yapı Kredi Faktoring 'Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi' seçildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" seçildi.

Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, hizmet kalitesini her geçen gün daha ileriye taşırken, sektörün daha fazla kişi tarafından tanınmasına da katkı sağladıklarını belirtti.

Çöteli, pek çok alanda iş yapış şekillerini değiştiren dijitalleşmenin, aynı zamanda yeni fırsat ve avantajlar sunduğuna işaret ederek, "Sektörün lider ve öncü kurumlarından biri olarak müşterilerimizin dijital dünyanın sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmaları adına bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak için dijital çözümler ana odağımızda yer alıyor. Dijital dünyanın avantajlarını bu süreçte de müşterilerimizle buluştururken, hizmet kalitemizi ve memnuniyeti en üst seviyede tutuyoruz. Önümüzdeki günlerde de yenilikçi dijital çözümlerimizi daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında saygınlığı olan ödüllere layık görülerek daha büyük başarılar için motive olduklarını aktaran Çöteli, şunları kaydetti:

"Kalıcı ve sağlıklı büyüme için tüm segmentlerde tabana yayılmış bir müşteri portföyüne sahip olmaya önem veriyoruz. Bir yandan Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarına hizmet verirken, diğer taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelere de hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda her sene daha fazla KOBİ'ye ulaşmaya çalışıyor, onların değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak iş hacimlerini artırmalarına destek oluyoruz. Ayrıca, faktoringin olanaklarını KOBİ'lere tanıtarak sektörün bilinirliğine de katkı sağlıyoruz. KOBİ'lere odaklanarak daha fazla kurumu faktoringin avantajlarıyla buluşturmak istiyoruz. Faktoringin ülkemizde daha fazla şirket tarafından tercih edilen bir finansman aracı olması yönünde yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Yapı Kredi Faktoring "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" seçildi - Haberler Ekonomi
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