Yapı Kredi "ekonomik destek paketini" devreye aldı Yapı Kredi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önlemler kapsamında, müşterileri için ekonomik destek paketini devreye aldı.

Yapı Kredi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önlemler kapsamında, müşterileri için ekonomik destek paketini devreye aldı.

Yapı Kredi açıklamasında, müşterileri desteklemek amacıyla ekonomik destek paketinin uygulamaya konduğu belirterek, şöyle devam edildi:

"Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek. Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

Geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak."

Açıklamaya göre, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için alınan önlemler kapsamında Yapı Kredi şubeleri, 22 Mart itibarıyla, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM'leri ise tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA