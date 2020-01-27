Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

27.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:13

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm Bireysel, KOBİ ve Ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi: "Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek. Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu."

Kaynak: DHA