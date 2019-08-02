Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 361 milyon lira net kâr

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün, "Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk yarısında yüksek bir performans gösterdik.

2.08.2019 16:41
Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 361 milyon lira net kâr

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün, "Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk yarısında yüksek bir performans gösterdik." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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