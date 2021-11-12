Yapı Kredi'den World'ün 30. yılına özel "Vadaa NFT Koleksiyonu"

Yapı Kredi, World'ün 30'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin sevilen maskotlarından Vadaa ile bir ilki gerçekleştirerek NFT dünyasına giriş yaptı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Banka böylece ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka oldu. Oluşturulan NFT koleksiyonunda 19 farklı Vadaa karakteri ve 1 eskiz Vadaa'nın 20 yıl önceki çizim aşamasındaki hali bulunuyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, kredi kartı World'ün maskotu Vadaa'nın dijital sanat dünyasına NFT'leriyle adım atarak yine bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Yapı Kredi olarak yenilikleri sektörümüze kazandırmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz"

Vadaa'nın önce 2003 yılında kampanyaların haber cisi olarak hayata girdiğini anımsatan Öztaşkın, "Bugün ise yapılan pek çok araştırmaya göre Türkiye'nin en tanınan, en sevilen ve en popüler maskotlarından biri. Öyle ki müşterilerimizin yoğun talepleri sonucunda satışına başladığımız Vadaa'larımızdan elde ettiğimiz gelirle TEGV'e bağışta bulunuyoruz. Tüm bunlar sebebiyle Vadaa Yapı Kredi için bir maskotun ötesinde çok güçlü bir öz varlık. Her daim zamanın bir adım ötesindeki Vadaa'larımız şimdi ise dijital eserlere sahip olmak için kullanılan bir sertifika niteliğindeki NFT dünyasına adım attı." ifadelerini kullandı.

Öztaşkın, NFT'nin, son dönemde pek çok değerli sanatçının eserlerini sunmak için önemli ölçüde kullanılan bir teknoloji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız Vadaa koleksiyonumuz dünyanın en büyük NFT platformlarından olan OpenSea'de, Worldcard hesabı altında listelenecek. Bu NFT'ler, sosyal medya üzerinden ve bankamız içerisinde düzenlenecek çekilişlerle kullanıcılara ve Yapı Kredi çalışanlarına hediye edilecek. İlklerin markası Yapı Kredi olarak gerçekleştirdiğimiz bu projeyle birlikte, ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka olacağız. Yapı Kredi olarak yenilikleri sektörümüze kazandırmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz."???????

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