Yapı Kredi'den ülke ekonomisine 311 milyar lira kaynak

04.11.2019 19:54

Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerde özel bankaların üzerinde bir performans göstererek ülke ekonomisine 311 milyar lira kaynak sağladı.

Aynı dönemde konsolide bazda toplam nakdi kredi hacmi 222.4 milyar lira olarak gerçekleşen bankanın, toplam müşteri mevduatı hacmi yüzde 7 artışla 214.4 milyar liraya yükseldi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Karşılık öncesi kar rakamı aynı dönemde yüzde 18 artış göstererek 10 milyar 167 milyon lira seviyesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında bankanın konsolide aktif büyüklüğü 396.9 milyar lira, net karı ise 3 milyar 337 milyon lira olarak gerçekleşti" denildi.Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, bankanın kuruluşunun 75. yılında da, 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirterek, "Ana hissedarlarımızdan aldığımız destek, güçlü likidite yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk dokuz ayında da yüksek bir performans gösterdik. Bu dönemde Türkiye ekonomisine 311 milyar liralık kaynak sağladık. Konsolide aktif büyüklüğümüz ise 396.9 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi ve ekledi:"Yapı Kredi olarak güçlü likidite yapımızı daha da sağlamlaştırdık. Yılın ilk dokuz ayında aldığımız toplam 1.98 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme imza attık. Bununla birlikte, yıl boyunca hayata geçirdiğimiz sermayemizi destekleyici ihraçlar ve içsel sermaye yaratımı sayesinde konsolide sermaye yeterlilik rasyomuzu 2018 yılı sonuna göre 185 baz puan artış ile yüzde 16.7 seviyesine yükselttik." Müşteri odaklı bankacılık anlayışı doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedef olan ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Erün, "Nakdi kredilerimiz 222.4 milyar lira olarak gerçekleşti ve bu alanda özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16.9'a çıktı. Kredi Garanti Fonu kapsamında kullandırdığımız kredi hacmi 10.2 milyar lira olurken, toplam müşteri mevduatımız ise yılsonuna göre yüzde 7'lik büyüme ile 214.4 milyar liraya ulaştı. Böylelikle özel bankalar arasında mevduat pazar payımız yüzde 15.4 seviyesinde gerçekleşti" dedi.Yapı Kredi'nin insanı merkeze alan dijital bankacılık odaklı yaklaşımının ve bu alandaki yatırımların devam ettiğini de vurgulayan Erün, şu değerlendirmeyi yaptı: "Teknolojiyi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve deneyimini zenginleştirecek şekilde iş süreçlerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz. Dijital bankacılık alanındaki çalışmalarımız neticesinde son 1 yılda aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 18, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 22 arttı."Diğer yandan, kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile kredi kartları alanındaki tarihsel liderliğimize 31 yıldır devam ediyoruz. Kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 19.4'lük pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Sektörlerinin lider kurumları Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Yatırım'ın yanı sıra tüm iştiraklerimiz ile birlikte güçlü, sağlıklı bir şekilde büyüyoruz."Yapı Kredi'nin sadece ekonomi alanında değil kuruluş misyonu doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Erün, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kültür ve sanat alanında çalışmalarımıza 75. yılımızda da aralıksız devam ediyoruz. Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Fame Müzikali'nden David Garrett'a dünyaca ünlü müzisyen ve grupları ülkemizde sanatseverlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, hem Yapı Kredi Kültür Sanat hem de Yapı Kredi bomontiada'da 2019 yılının başından bu yana 75. yaşımız dolayısıyla birbirinden ilgi çekici konularda sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Yapı Kredi Koleksiyonları'ndan çok değerli eserlerle oluşturulan sergileri farklı illerde insanımızla buluşturuyoruz. Özetle, kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında da ekonomi, eğitim ve kültür sanat alanlarında sınırları kaldırmak ve ülkemize katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA