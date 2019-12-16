Yapı Kredi'den Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine destek

16.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:04

Yapı Kredi, Türkiye'de biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, 2014 yılından bu yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nı destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini korumak için verdiği desteği daha da artıran Yapı Kredi, bu yıl programda ana sponsor olarak yer alıyor.

Bu yılki Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nda Yapı Kredi ana sponsorluğu ile Rize Hemşin'deki karakovan arıcılığı, Muğla Fethiye'deki su samurları ile Trakya ve Bolu'daki şah kartallarını korumaya yönelik projeler desteklenecek.

Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı ile bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine hem maddi hem de bilimsel destek sağlanıyor.

WWF-Türkiye'nin 2011'de başlattığı program ile bugüne dek 13 proje hayata geçirildi.

Kaynak: AA