Yapı Kredi'den "POS'ta QR Kod ile Ödeme" özelliği

01.11.2019 16:04

Yapı Kredi'nin, "POS'ta QR Kod ile Ödeme" özelliği sayesinde, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara sahip Yapı Kredi müşterileri POS ekranındaki QR kodu telefonlarıyla okutarak hızlı ve kolay bir şekilde ödemelerini tamamlayabilecek.



Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, 75. yaşını kutladığı 2019 yılında dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının da sınırlarını genişletmeye ve müşterilerinin ödeme deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede banka, "POS'ta QR Kod ile Ödeme" özelliği sayesinde yenilikçi ödeme fonksiyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, yeni teknolojilerle dijitalleşme çağında müşterilerinin ödeme anını kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve pratikleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan bir yaklaşımla geliştirdiğimiz tüm yenilikçi fonksiyonlarımız sayesinde müşterilerimizle kurduğumuz bağın daha da güçlenmesini ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ödeme sistemleri, bankacılık sektöründe dijitalleşmeye öncülük eden bir alan. Biz de kredi kartları alanında sektör liderliğini üstlenen banka olmanın sorumluluğuyla, fiziksel ve online ödemeler arasındaki sınırları kaldıracak önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz.

Farklı işletim sistemlerinin yapılarından kaynaklı olarak daha önce sadece Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcısı müşterilerimiz, telefonlarını POS'a yaklaştırarak mobil ödemeyle temassız olarak alışverişlerini tamamlayabiliyorlardı. iOS kullanıcısı müşterilerimizin de bu yenilikçi fonksiyonlardan yararlanabilmesi adına 'POS'ta QR kod ile ödeme' özelliğimizi hayata geçirdik. Hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip müşterilerimiz bundan sonra POS ekranındaki QR kodu telefonlarıyla okutarak ödemelerini hızla tamamlayabilecek. Yapı Kredi'nin geniş üye iş yeri ağı düşünüldüğünde bu ödeme çözümünün geniş kitleler tarafından hızla benimseneceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA