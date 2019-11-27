Yapı Kredi'den karanlığı aydınlatan projeye destek

27.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:46

Yapı Kredi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) 1991 yılından bu yana tüm dünyada düzenlediği Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede "16 Günlük Aktivizm" kampanyasına bu yıl da katılıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam eden, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkati çekmek için düzenlenen "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyasına çeşitli binalarını turuncu ışıkla aydınlatarak destek veriyor.

Bu yılki kampanyanın ilham kaynağı ise yanıp sönen ışıklarıyla iletişimde olan, dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böcekleri oldu. UN Women tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, atesbocekleri.info sitesinde ziyaretçilerin şehirlerinde güvensiz hissettikleri noktaları interaktif haritada işaretlemeleri isteniyor. Bu sayede güvensiz hissettiren veya ışıklandırması az, karanlık sokaklar konusunda belediyeler için bir veri havuzu oluşturulması planlanıyor.

Yapı Kredi, Karanlığı Aydınlat Kampanyası kapsamında Yapı Kredi Plaza D Blok, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, Karaköy Palas ve Yapı Kredi Bursa şubesi aydınlatmaları ile dikkati çekerek toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacak.

Aile İçi Şiddet Politikası

Kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarında sektörüne liderlik eden Yapı Kredi, 16 Günlük Aktivizm kampanyasında cinsiyete dayalı şiddete yönelik farkındalık yaratırken, kurum içinde benimsediği Aile İçi Şiddet Politikası'yla çalışanlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sağlıyor.

Bununla birlikte banka, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları pek çok probleme yönelik girişim ve projenin içinde yer alırken, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen HeForShe kampanyasını destekliyor ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (UN WEPs) imzacıları arasında bulunuyor.

Banka, ana hissedarlarından Koç Holding tarafından oluşturulan "İş'te Eşitlik Bildirgesi" ve "Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" projelerine katkı sağlıyor. Yapı Kredi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi demokrasinin güçlenmesi adına Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte "Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor" projesinde de önemli bir rol üstlendi. Banka, halen Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile Mardin İpekyolu Konukevi projesini destekleyerek kadınların istihdamına katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA