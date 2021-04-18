Yapı Kredi'den emeklilere 1.750 liraya varan nakit promosyon
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Yapı Kredi'den emeklilere 1.750 liraya varan nakit promosyon

Yapı Kredi'den emeklilere 1.750 liraya varan nakit promosyon
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

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Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay "hoş geldin faizi" avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.

Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline Acil Sağlık Hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de bir yıl boyunca Yapı Kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler sunuluyor.

Öte yandan, Yapı Kredi müşterisi emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan diledikleri yerden Yapı Kredi mobil, bireysel internet şubesi veya 444 0 444/ 0850 222 0 444 müşteri iletişim merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını kolayca Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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