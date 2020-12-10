Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası

10.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:03
Yapı Kredi'den

Yapı Kredi'nin düzenlediği "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile müşteriler, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Yapı Kredi'nin düzenlediği "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile müşteriler, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını anlayarak bu doğrultuda ürün ve hizmetler geliştiren banka "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile yılbaşı döneminde de müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Kampanya ile Yapı Kredi müşterileri, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

İlgili Haberler

Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor
Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor
Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
TSKB ESG notuna endeksli kredi sözleşmesi imzaladı
TSKB ESG notuna endeksli kredi sözleşmesi imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Şenol Güneş Samet Aybaba Mbaye Diagne Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:05:00. #1.15#
title