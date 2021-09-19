Yapı Kredi'den 225 milyon avroluk sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 225 milyon avro tutarındaki işlem, Banka'nın sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriterleri içeriyor.

Sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejisine sahip Banka, böylece, bu alanda attığı adımlara bir yenisini ekleyerek sektör ve ülke için örnek kurum olma kimliğini başarı ile taşımaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi ( Ceo ) Gökhan Erün, finans sektörünün iş dünyasına sağladığı finansmanlardan dolayı etki alanının oldukça geniş ve kuvvetli olduğunu belirtti.

Yarının dünyası için çalışan firmaların sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kaydeden Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle finans sektörü, sahip olduğu büyük dönüştürücü güçle sürdürülebilirlik konularında büyük bir misyon üstlenmek zorunda. Biz de Yapı Kredi olarak faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Sürdürülebilirlik konularını iş kültürümüzün ve felsefemizin tam merkezinde konumlandırıyoruz. Bu konuda ana yaklaşımımızı, ekonomik gelişimi ve büyümeyi sağlarken, toplumsal ve çevresel konulara da hassasiyet gösterip her alan ve paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurduk. Diğer taraftan sürdürülebilirlik alanında atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları da çok yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak devam etmek konusunda son derece kararlıyız. Bank of America ile gerçekleştirdiğimiz 225 milyon avro tutarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi de bu yolda attığımız güçlü adımların bir nişanı oldu."

"Öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz"

Gökhan Erün, gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı repo işleminin, Yapı Kredi'nin sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriteri içerdiğini bildirdi.

Operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönettiklerini aktaran Erün, "Genel müdürlük ve yurt içi iştirak binalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uyguluyor, her yıl operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı ISO 14064 standardı ile uyumlu olarak hesaplayıp raporluyoruz. Ayrıca Yapı Kredi olarak, ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmayı amaçlayan Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 76 ve 2035'e kadar yüzde 100 oranında azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erün, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kademeli olarak tüm lokasyonlarda sistem değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde de bu amaç doğrultusunda pek çok projemizi hayata geçireceğiz. Sürdürülebilirlik, bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en önemli gündemlerden biri olmaya devam edecek. Yapı Kredi olarak sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.