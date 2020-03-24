Yapı Kredi CEO’su Erün: Tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçirilecek Yapı Kredi CEO'su Erün, koronavirüs salgınına ilişkin gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.

Yapı Kredi CEO'su Erün, koronavirüs salgınına ilişkin gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı. Kaynak: Dunya.com