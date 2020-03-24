Yapı Kredi CEO’su Erün: Tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçirilecek
Yapı Kredi CEO'su Erün, koronavirüs salgınına ilişkin gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.
24.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:56
Yapı Kredi CEO'su Erün, koronavirüs salgınına ilişkin gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.
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Kaynak: Dunya.com