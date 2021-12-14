Yapı Kredi, CDP Türkiye Su Lideri seçilen "tek" finans kuruluşu

Yapı Kredi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye Su Lideri seçilen "tek" finans kuruluşu oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP'nin 2021 yılı sonuçlarına bakıldığında Yapı Kredi, CDP Su Güvenliği Programı'nda A- ve CDP İklim Değişikliği Programı'nda B notunu aldı.

Yapı Kredi, CDP Su Güvenliği Programı'ndan aldığı A- notuyla Türkiye Su Lideri seçilen tek finans kuruluşu oldu.

"Uzun vadeli oluşturduğumuz yol haritasını titizlikle izlemeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ekonomik gelişme ve büyümeyle birlikte toplumsal ve çevresel konularda da uzun dönemli değer yaratmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın iklim kriziyle topyekun mücadele etmesi, gezegenimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu noktada özellikle etki alanı düşünüldüğünde, finans sektörünün sürdürülebilirlik konusundaki dönüştürücü gücü öne çıkıyor. Finans sektörünün bu alanda attığı adımlar, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede kilometre taşlarını oluşturuyor. Biz de sürdürülebilirliği tüm çalışmalarının kalbine koymuş bir kurum olarak, doğal kaynakların korunması ve verimli biçimde kullanılması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu bilinçle attığımız adımlarla da sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğini uzun yıllardır başarıyla taşıyoruz.

Bu yıl CDP İklim Değişikliği Programı ve CDP Su Güvenliği Programı'na yaptığımız raporlamalarla aldığımız notlar da bunu teyit ediyor. CDP Su Güvenliği Programı'nda liderlik seviyesinde puan alan tek finans kuruluşu olmamız, bizleri ayrıca gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, uluslararası sürdürülebilirlik girişimlerine verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için uzun vadeli oluşturduğumuz yol haritasını titizlikle izlemeyi sürdüreceğiz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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