Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi
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Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı seslendirdi.

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı seslendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlikle ilgili farklı alanlarda pek çok çalışma yürüten Yapı Kredi, çocuklarla birlikte özel bir projeye imza attı.

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi.

Yapı Kredi'nin değerlerinden alınan ilhamla söz ve bestesi hazırlanan "Doğa Benim Geleceğim" şarkısını, 6-14 yaş arasındaki Yapı Kredi çalışanlarının çocukları seslendirdi. Bu şarkı, salgın şartları nedeniyle telefonla alınan ses ve video kayıtlarının stüdyo ortamında son haline getirilmesiyle hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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