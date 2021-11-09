Yapı Kredi Bankası Beypazarı Şube Müdüründen Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
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Yapı Kredi Bankası Beypazarı Şube Müdüründen Kaymakamımıza Ziyaret

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Yapı Kredi Bankası Beypazarı Şube Müdüründen Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Yapı Kredi bankası şube müdürü Sayın Meltem ÖZCAN, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Beypazarı Yapı Kredi bankası şube müdürü Sayın Meltem ÖZCAN, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Kaymakamımız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek banka müdüresine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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