Yapı Kredi, Alacaklarını 26 Milyon Liraya Sattı

Yapı Kredi, tasfiye hesaplarında izlenen alacaklarını sattı. Banka, 503.4 milyon TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.46 milyon bedelle Hayat Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e satılmasına karar verdi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.02.2018 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen; 31.12.2017 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 503.404.158,70 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.455.000,00 TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir."