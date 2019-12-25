Yapı Kredi, 75 yıllık tarihini "Sanal Müze"yle sergiliyor

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:10

Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılında bankacılık tarihinden koleksiyonlarına kadar tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze'de dijital ortama taşıyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk özel sermayeli bankası olarak 1944 yılında, Bahçekapı'da tek bir şube ve 1 milyon lira sermaye ile kurulan banka, kuruluşunun 75. yılında hayata geçirdiği Sanal Müze ile arşivindeki tüm belge, bilgi ve fotoğrafları gözler önüne seriyor.

Sanal Müze, Yapı Kredi'nin Türk bankacılık sektörü ile kültür-sanat hayatına kattığı döneminin çok ilerisindeki uygulamaları ve geride bıraktığı 75 yılı kesitler halinde sergiliyor.

Sanal Müze'de Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün fotoğraflarından kişisel eşyalarına, eski İstanbul fotoğraflarından dünyanın sayılı koleksiyonları arasında gösterilen sikke koleksiyonuna kadar birçok bilgi ve eser yer alıyor.

Türkiye'nin ilk gişe makinesi, bankacılıkta kullanılan ilk bilgisayar, ilk kredi kartı, ilk radyo ve TV reklamı, ilk banka sanat galerisi, ilk çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması gibi finans ve finans dışı alanda birçok ilke imza atan Yapı Kredi, Sanal Müze ile arşivinin kapılarını meraklıları için sonuna kadar açıyor.

Tarihi arşivini dijital ortama taşıdı

Yapı Kredi'nin köklü tarihini yansıtan dev arşivin, yoğun çalışmalar sonucunda dijital ortama aktarılmasıyla oluşturulan Sanal Müze, ziyaretçileri tarihin bilinmeyen detaylarında küçük bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanal Müze içerisine yerleştirilen tarih çizelgesi üzerinde, Yapı Kredi'nin 75 yıllık tarihinde hayata geçirdiği, bankacılık ürün ve hizmetlerinden, kültür-sanata, mimari tasarımdan, teknolojik gelişmelere kadar sektöre öncülük eden uygulamaları görselleriyle birlikte incelenebiliyor.

Yapı Kredi Sanal Müze içerisinde ayrıca Selahattin Giz Koleksiyonu'ndan "Atatürk'lü Yıllar" adlı bir bölüm yer alıyor. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün, 1919-1938 yılları arasında, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflarının yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretlere dair fotoğraflar bu bölümde yer alıyor.

"Atatürk'lü Yıllar" içerisinde Atatürk eşyaları bölümünde Atatürk'e ait ahşap baston, kehribar tespih, gramofon, madalyalar, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait gözlük çerçevesi gibi çok özel eşyalar 360 derece görüntülenebiliyor.

Sitede yer alan bir başka özel bölüm "Eski İstanbul" ve "Sikkeler" alt başlıklarını içeren "Yapı Kredi Koleksiyonları" bölümünde de tamamı Yapı Kredi Koleksiyonları'nda bulunan onlarca eski İstanbul fotoğrafı incelenebiliyor.

1950'li yıllarda oluşturulmaya başlanan "Sikkeler" bölümünde ise 55 bin parça arasından özel olarak seçilmiş 75 parça Sanal Müze'de incelenebiliyor. Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu hacimsel ve bilimsel açıdan dünyanın önemli koleksiyonları arasında yer alıyor.

1944-2019 yılları arasında Yapı Kredi Tarihi Arşivi'nde tutulan eserlerin sergilendiği Sanal Müze'nin web sayfasına yapikredisanalmuze.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA