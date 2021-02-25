Yapı Kredi, 7. kez dış ticaret finansmanında "Sektör Lideri" seçildi
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Yapı Kredi, 7. kez dış ticaret finansmanında "Sektör Lideri" seçildi

25.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:12
Yapı Kredi, 7. kez dış ticaret finansmanında

Yapı Kredi, üst üste 7. kez "Dış Ticaret Finansmanı" alanında yapılan araştırma kapsamında "Sektör Lideri" seçildi.

Yapı Kredi, üst üste 7. kez "Dış Ticaret Finansmanı" alanında yapılan araştırma kapsamında "Sektör Lideri" seçildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen "Dış Ticaret Finansmanı" alanında yapılan araştırma kapsamında bir kez daha "Sektör Lideri" seçildi. Üst üste 7. kez bu ödülün sahibi olan banka, uzun yıllardır devam ettirdiği ödül alma geleneğini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, dış ticaret finansmanı alanındaki başarılı çalışmalarının böylesine önemli bir ödülle taçlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yapı Kredi olarak dış ticaret finansmanı alanında öncü ve yaratıcı çözümlerle müşterilerin hayatındaki sınırları kaldırdıklarını aktaran Adalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzman kadromuz, geniş muhabir ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla uzun yıllardır müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. Katılımcı sayısı açısından en geniş kapsamlı anketlerden biri olan bu araştırmada aralıksız 7 yıldır dış ticaret finansmanı alanında Türkiye'nin 'Sektör Lideri' seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu ödülü, müşterilerimizle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Böylesine önemli ve prestijli bir araştırmada lider olarak gösterilmek daha fazlasını gerçekleştirmek adına bizlere güç veriyor. Yapı Kredi olarak ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ihtiyaç duydukları her alanda daima yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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