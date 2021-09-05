Yapı Kredi, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi
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Yapı Kredi, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi

Yapı Kredi, 5'inci kez üst üste 'Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası' seçildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan Global Finance tarafından 5 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi, dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan Global Finance tarafından 5 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görülen banka, bu ödülün yanı sıra ayrıca, "Fatura Ödeme ve Sunumda Batı Avrupa'daki En İyi Dijital Banka", "Türkiye'nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası", "Çevrim İçi Yatırım Yönetim Hizmetlerinde Batı Avrupa'daki En İyi Kurumsal Dijital Banka" ve "Batı Avrupa'nın En İyi Entegre Kurumsal Bankacılık Sitesi" ödüllerinin de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye'nin dijital bankası olarak bankacılık sektöründe inovasyonun öncülüğünü üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak yenilikçi ruhumuzla kurulduğumuz günden beri her alanda sınırları kaldırmaya odaklanıyoruz. Teknolojik altyapıya önem vermemiz nedeniyle dijital kanallara yaptığımız yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki ihtiyaç ve isteklerini dinliyor, istedikleri yerden istedikleri zaman bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyoruz. İnsan hayatına değer katarak müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından 5 kategoride ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle üst üste 5'inci kez layık görüldüğümüz Türkiye'nin Dijital Bankası unvanıyla Türk bankacılık sistemini temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Yapı Kredi, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi - Haberler Ekonomi
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