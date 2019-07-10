Yapı kooperatifleri artık 'e-Devlet' üzerinden kurulabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Yapı kooperatifleri artık 'e-Devlet' üzerinden kurulabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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