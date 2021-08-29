Yapı Kataloğu Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor?
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Yapı Kataloğu Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor?

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

UTT Kurucusu Recep Topçu, yapı kataloğunun yapı sektörüne ne ifade ettiğini anlattı.

UTT Kurucusu Recep Topçu, yapı kataloğunun yapı sektörüne ne ifade ettiğini anlattı.

Yapı kataloğunun sadece yapı sektörü için değil her sektör için önem arz ettiğini söyleyen Topçu, yapı kataloğu içerisinde, işin küçük bir kısmının kataloğun içerisinde geçtiğini belirtti. Yapı kataloğunun günümüze entegre olduğunu ve online platforma taşındığını ve bütün piyasaları başarılı şekilde taşıdığını vurguladı.

Topçu, yapı kataloğunun bütün piyasaları çok iyi taradığını, büyük fabrikalardan ithalat ihracat yapacak her türlü sektörden talep aldıklarını ve çok memnun olduklarını dile getirdi. Sadece yapı sektörünün değil üretim yapan tüm firmaların yapı kataloğunun belirtilen bölümlerinde bulunmasını tavsiye etti.

Yapı Kataloğu Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor?

Kaynak: Wise.tv

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