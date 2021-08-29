Yapı Kataloğu Sizce Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor? Katalogda Yer Almak Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, yapı kataloğunun yapı sektörüne ne ifade ettiğini ve katalogda yer almanın nasıl bir fayda sağlayacağı hakkında bilgi verdi.