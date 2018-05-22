Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 32,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Ocak-Mart yapı izin istatistikleri açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 32,9, değeri yüzde 19,8, daire sayısı yüzde 41,9 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 30,8 milyon metrekare iken; bunun 15,3 milyon metrekare'si konut, 10 milyon metrekare'si konut dışı ve 5,5 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 19,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,5 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195'i özel sektör, 15 bin 36'sı devlet sektörü ve bin 290'ı yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3,8 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1,8 milyon metrekare ile Ankara, 1,5 milyon metrekare ile Antalya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Muş oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 19 bin 114 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 199 adet ile Kocaeli ve 7 bin 96 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 0,5 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, yüzölçümü yüzde 0,5 oranında azalırken, bina sayısı yüzde 3,4, değeri yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 2,4 oranında arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 39,5 milyon metrekare iken; bunun 22,7 milyon metrekare'si konut, 8,9 milyon metrekare'si konut dışı ve 7,8 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 29,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon metrekare ile ofis (işyeri) binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 33,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5,4 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,7 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 200 bin 474 dairenin 180 bin 511'i özel sektör, 16 bin 531'i devlet sektörü ve 3 bin 432'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 6,6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4,1 milyon metrekare ile Ankara, 2,2 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Tunceli oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 35 bin 574 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 16 bin 827 adet ile Ankara ve 13 bin 360 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Batman oldu. - İSTANBUL