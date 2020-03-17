Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'un yeni tarihi belirlendi 43. kez gerçekleştirilecek Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 24-28 Ağustos olarak belirlenen yeni tarihinde katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor.

İnşaat sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve en yeni yapı teknolojileri ve yapı ürünlerinin sergileneceği 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2020 Fuarı'nın 18-22 Nisan 2020 olan tarihi, küresel çapta yaşanan COVID-19 gündemi nedeniyle değiştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın da Nisan 2020 sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenen fuarların ertelenmesi konusundaki kararının ardından yapılan değerlendirme sonrası, yeni tarih 24-28 Ağustos 2020 olarak belirlendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Fuar, planlandığı şekilde yeni tarihinde gerçekleştirilecek.

Yapı Fuarı'nı düzenleyen, küresel fuarcılık şirketi Hyve Group'un Türkiye Genel Müdürü Kemal Ülgen, yaptığı açıklamada; Ticaret Bakanlığının aldığı kararı yerinde bulduklarını belirtti. Ülgen şöyle devam etti: "Son dönemde küresel çapta yaşanan COVID-19 virüsünün yol açtığı yaygın hastalık durumu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın pandemi olarak tanımlanması, iş dünyasında ciddi bazı önlemler alınmasını gerektirmiştir. Çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığı her zaman birinci önceliğimizdir. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden yapı ve inşaat alanında düzenleyeceğimiz fuarımızı 24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenleme kararımızı tüm paydaşlarımızın anlayışla karşılayacağından eminiz. Katılımcılarımızı ve kamuoyunu her türlü gelişmeden haberdar edeceğiz."

Balkanlar, BDT ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş bölgenin en büyüğü olan, dünyada ise ilk 5'te yer alan Fuar, 4 gün boyunca tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Hyve Group tarafından düzenlenecek olan Fuar, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefliyor. Turkeybuild İstanbul, sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve de yapı sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak için iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sağlıyor. 2019 yılında 135 ülkeden toplam 68.738 kişinin ziyaret ettiği Fuar'da 12 farklı ülkeden 555 kuruluş katılımcı olarak yer almıştı. 2020 yılında bu rakamların iç pazar ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı olarak artması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler