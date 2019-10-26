Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme

26.10.2019 17:54

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair tebliğde düzenlemeye gidildi. Buna göre, yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi, yapı denetim kuruluşunun, o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmesine ilişkin süreler, toplam yapı inşaat alanının büyüklüğüne göre belirlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi ve yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı sahibinden veya kuruluştan kaynaklanan nedenlerle imzalanmamasına ilişkin tanınan sürelerde, toplam yapı inşaat alanının büyüklüğüne göre düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda görevlendirilmesini müteakip, toplam yapı inşaat alanı 50 bin metrekareye (dahil) kadar olan yapılarda 15 gün, diğer yapılarda 20 gün içinde yapı denetimi hizmet sözleşmesinin, yapı denetim kuruluşundan veya yapı sahibinden kaynaklanan nedenlerle imzalanmaması, yapı sahibinin veya yapı denetim kuruluşunun talebi doğrultusunda, teyidinin yapılmasının ardından yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılacak.

Ancak küme yapı içerisinde kalan bir yapının, yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmesinin imzalanmadığının tespiti halinde ise yapı denetim kuruluşu, bu durumdaki her bir yapı için fiilin gerçekleşmesini müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacak.

Ayrıca, tebliğde yapılan değişiklikle elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşunun, o yapı için gerekli denetim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin sürelerde de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, daha önce elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşu, "10 gün" içerisinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmemesi halinde hak kaybına uğrarken, yapılan düzenleme ile gerekli denetim elemanlarını, "toplam yapı inşaat alanı 50 bin metrekareye (dahil) kadar olan yapılarda 10 gün, diğer yapılarda 15 gün" içinde görevlendirmemesi ve yapının sorumluluğunu üstlenmemesi durumunda bu hakkını kaybedecek.

Ayrıca Bakanlıkça yapı için bu maddede belirtilen esaslar dahilinde yeniden elektronik ortamda görevlendirme yapılarak, sıralamadan 60 gün süreyle çıkarılacak. Bu kapsamda sıradan çıkarılma süreleri Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisindeki yapılarda gerçekleşen fiiller için yüzde 50 artırılacak.

Ayrıca sıradan çıkarılma işlemleri, bunu gerektiren eylemin gerçekleştiği tarihi takip eden 60 gün veya 60 günün yüzde 50 artırılması sonucu bulunan süre boyunca uygulanacak.

Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerdeki yanlışlık nedeniyle yanlış görevlendirme yapılması ve yapı ruhsatının alınmasından önce bu durumun anlaşılması halinde ise Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılacak. Ayrıca söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülecek.

Bu durumun, yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması halinde ise yapıda yanlış görevlendirilme yapılmasının devamına neden olan sorumluluğu için yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacak.

Mevcut yapı veya yapılara ilave olarak aynı alanda inşa edilecek istinat duvarı, havuz ve benzeri eklentilere ilişkin görevlendirmeler için bu eklentilere ilişkin belirlemeler ilgili idarece yapılacak.

Elektronik ortamda görevlendirme yapılacak eklentinin, denetimi farklı yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülen birden fazla yapı veya küme yapıya ait olması halinde, öncelikli hak, yapılardaki veya küme yapılardaki görevlendirme sıralaması ilk olandan sonrakine doğru verilecek.

Yapının denetiminin, yapı denetim kuruluşu veya kuruluşlarının o iş nedeniyle yeni iş almaktan men cezası alması veya başka bir nedenle üstlenilememesi halinde ise Bakanlıkça elektronik ortamda yeni bir yapı denetim kuruluşu belirlenecek.

Tebliğde ayrıca yürürlüğe girdiği tarihte hakkında uygulanmakta olan sıradan çıkarılma işlemi devam eden yapı denetim kuruluşları için söz konusu sıradan çıkarılma süreleri konusunda bu Tebliğin yapı denetim kuruluşu lehine olan hükümleri uygulanacak.

İlgili fıkra yürürlüğe girmeden önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirmesi yapılan ve yürürlüğe girdiği tarihte yapı denetim kuruluşuna o iş için verilen denetim elemanı görevlendirme süresi sona ermemiş ise bu işler yayımlanan tebliğe göre tamamlanacak. Ancak bu durumdaki işlerden Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisindeki yapılarda gerçekleşen fiiller için yapılacak sıradan çıkarılma işlemlerinde yüzde 50 artırım uygulanmayacak.

Kaynak: AA