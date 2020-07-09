Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların faaliyetlerinde düzenleme
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Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların faaliyetlerinde düzenleme

Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların faaliyetlerinde düzenlemeye gidildi.

Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların faaliyetlerinde düzenleme
09.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:10

Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların faaliyetlerinde düzenlemeye gidildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, "Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usül ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda "Yapı Denetim Sistemi" üzerinde sürekli olarak çalışıldığına dikkat çekildi.

Bu ihtiyaçların hızlıca karşılanabilmesi için 14 Şubat 2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun da revizyona gidildiği hatırlatılırken, bu kapsamda denetim sırasında proje ve yapım aşamasında taşıyıcı sistemi ilgilendiren hataların tespit edilmemesi durumunda yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaktan men cezasıyla cezalandırılacağı bildirildi.

Ayrıca, taşıyıcı sistemi ilgilendirmeyen aykırılıklar için de sadece idari para cezasının uygulanacağı şeklinde düzenleme yapıldığı duyuruldu.

Yapı denetim kuruluşu ortaklarının bu görevi yürüttükleri süre boyunca başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunmaları halinde idari para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı düzenlemede, laboratuvar kuruluşları için de Elektronik Beton İzleme Sistemi (çipli beton) gibi uygulamada getirilen yeni düzenlemeler göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar daha detaylı bir şekilde tanımlandığı ve görevlerini yerine getirmedikleri durumlar için idari cezalar getirildiği aktarıldı.

Düzenleme ile söz konusu kanun değişikliklerine uyum sağlanması ve idari para cezalarının hesaplanmasında yaşanan hukuki problemlerin de ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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