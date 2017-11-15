Antalya'da 200'ü aşkın katılımcının stant açtığı ve 30 bin ziyaretçinin beklendiği Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı 25'inci kez kapılarını açtı.



Antalya'da 25 yıldır düzenlenen ve Türk yapı endüstrisinin geleneksel buluşma noktalarından biri haline gelen Uluslararası Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı, bugün törenle açıldı. Antalya Expo Center/Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çekül Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile birlikte çok sayıda belediye başkanları ve meslek odalarının yöneticilerinin katılımı ile açıldı.



Açılış öncesi konuşan Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, 25'inci kez bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'da devasa büyüklükteki gökdelenlerin arasında sadece gözüne Haydarpaşa Lisesi, Ayasofya ve Süleymaniye Cami'nin takıldığını belirten Onkar, kültür mirası varlığının yapılaşmadaki önemine dikkat çekti. Yapex fuarının kültür zenginliğiyle donatıldığını kaydeden Onkar, kurum ve kuruluşların desteğiyle Türkiye'de yapı ve restorasyon konusunu bir arada işleyen tek fuar olma şansını kazandıklarını söyledi.



Fuara ev sahipliği yaptıkları için son derece mutlu olduklarını aktaran ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın Antalya ve Türkiye için önemine vurgu yaptı.



Çekül Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, "Özellikle bizim alanda tarih bir kenara bırakılır. Halbuki önde durması gerekir ki ne olduğumuzu anlayalım. Kimiz biz. Bu topraklarda niye duruyoruz. Biz onun üstüne neler kattık ve yaşatmak için neler yapıyoruz. O bakımdan bu fuar herhangi bir fuar başlığı altında olan bir fuar değil. Bir tarafı spesifik. Fuarın en önemli taraflarından birisi sektörle birlikte soyut olmayan bütün boyutlarıyla beraber devreye sokulmasının burada kilitlendiği bir iştir. Birbirinden ayrıldığı zaman o restorasyon zayıf kalır. Yeni malzemeleri bilmedikçe bir binayı onarırken bir tarafını zedeleyebilirsiniz. O açıdan bu hem öğreticidir hem kalıcıdır hem de ekonominin önünde tanıtımın kendisidir. En iyi tanıtım kültürel tanıtımdır" ifadelerini kaydetti.



Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, sektörün tüm bileşenlerinin bu fuarda olduğunu ve bilgi alışverişlerinin gerçekleşeceğini kaydetti. Tarihi Kentler Birliği olarak burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yılmaz, ev sahipliğinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.



"İnsana yardım öncelikli projelerin yarıştığı bir belediyecilik dönemi yaşanıyor"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise kalkınmanın yerelde başladığına işaret ederek, belediyecilikte kavramların değiştiğini söyledi. İdeolojik belediyecilikle başlayan dönemin o yıllarda istihdam yeri olarak kullanıldığını belirten Türel, 70'li senelerde ise kırsaldan kente yaşanan göçle birlikte alt yapı belediyecilik döneminin başladığını söyledi. Daha sonra ise sosyal belediyeciliğin başladığını aktaran Türel, insana yardım öncelikli projelerin yarıştığı bir belediyecilik dönemi yaşandığını, şuanda tüm belediyelerin bu konuda eksiksiz olduğunu ve önemli projelere imza attığını söyledi. Belediyelerin gündeminde ise şuanda yeni bir kavram olan vizyon belediyeciliğinin yer aldığını ifade eden Türel, "Vizyon belediyeciliği, tarihimize geleneklerimize sahip çıkarak, modern ve çağdaş bir değişim çağının gereklerini yerine getirecek projelerle geleceğin belediyelerini ve Türkiye'sini oluşturacak bir kavramı kapsıyor. İçinde tarih, teknoloji bir çok başlık bununla ilgili sayabiliriz. Kentlerimizin tarihini sahip çıkması mecburiyetini artık ortaya çıkarttı ve bunun bir popülist bir söz olmaktan öte bir gereklilik bir ihtiyaç olduğu idrak edildi. Tarihi Kentler birliği bu konuda çok önemli işler gerçekleştirdi" dedi.



Fuarda yer alan firmaların ürünleri ile belediyelerin fikir alışverişi halinde olacağını kaydeden Türel, fuarların belediyeciler arasında tecrübe paylaşım ve öğrenme yerleri olduğunu söyledi. Çok önemli katılımcı firmalar olduğunu belirten Türel, "Onlar yeni ürünlerini sergileyecekler, bize sunacaklar, biz de onların ürünlerini öğrenerek yeni projelerimizi zenginleştirme fırsatına sahip olacağız. İşte bu tecrübe paylaşımının en önemli sebebi de bu ve bu benzeri fuarlardır. 25 senedir Yapex bu konuda çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Türel ve diğer protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek bilgi aldı.



Mimarlık, iç mekan tasarımı, obje tasarımı ve uygulamalarına yönelik ürün ve hizmetlerin yanı sıra, kültür değerlerinin korunması, eski yapıların aslına uygun olarak yenilenmesi kavramlarının da işlendiği ve 162 yapı firması ile 46 belediyenin ürünlerini sergilediği fuara 30 bin ziyaretçi bekleniyor. - ANTALYA