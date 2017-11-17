Yapex Fuarı'nda Tarihi Antep Çarşıları Canlandırıldı

Kent çarşıları temasıyla 15-18 Kasım günleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuara, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Meyveci Çarşısı, Haphap Çarşısı, Yemenici Çarşısı gibi Gaziantep'in tarihi çarşıları damgasını vurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe" bakış açısıyla yürüttüğü çalışmalar, geçmişle gelecek arasında kurulan köprülerin atılmasını engelledi. Gaziantep ticaret hayatının en canlı dokusu olan çarşılar, "25'inci Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı"nda sergilendi. Antalyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan kente özgü çarşılar, stantta izlendi.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı yetkilileri, fuarla ilgili şu bilgileri verdi: "Dört gün boyunca açık kalan 25'inci Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) bu yılki çarşı temasına uygun olarak Gaziantep çarşılarını anlatan stant açtık, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Meyveci Çarşısı, Haphap Çarşısı ve Yemenici Çarşısını Antalya'ya taşıdık, stantlarda canlandırdık. Kentin somut olmayan kültürel mirası olan yöresel el sanatlarını da ustalar yardımıyla fuarda tanıttık. Her yönüyle çok faydalı bir fuar oldu."