Yapay Zekayla Geliştirilmiş Kameralar Tutukluların Kaçmasını Engelleyecek

Çin'deki Yancheng hapishanesinde yapay zeka ile geliştirilmiş kameralar kullanarak, tutukluların kaçmalarını tamamen imkansızlaştırmayı amaçlanıyor.

South China Post gazetesinin haberine göre, Çin'deki yüksek güvenlikli Yancheng hapishanesi, yapay zeka kullanacağı robotik kameralarla tutukluların her anını gözetleyecek ve yapay zekaya sahip robotik kameralar normalin dışında bir durum yaşandığında uyarı vererek gardiyanları harekete geçirecek.

Çin Adalet Bakanlığı tarafından doğrudan denetlenen yüksek güvenlikli hapishanede tutukluların normal olmayan her davranışı kameralar tarafından rapor edilebilecek.

Akıllı cezaevi sistemi, şebeke halindeki kamera ve saklı sensörlerin her hücreye yerleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Habere göre bazı uzmanlar, sistemin tutukluların gardiyanlara rüşvet vermeleri halinde kameraların alarm vermesini durduramayacakları için kaçmalarını imkansız hale getireceğini düşünüyor.

Çin'deki profili yüksek tutukluların kaldığı hapishanede yabancı tutukluların da bulunduğu belirtiliyor.

Şangay'daki haber sitesi Thepaper.cn'ye göre hapishanede bin 600'den fazla tutuklu kalıyor. - Yağcı

Kaynak: DHA