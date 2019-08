Yapay zekayı opera olarak ele alan "Mağara" sergisi 19 Eylül'de açılacak

11.08.2019 00:10

Sanatçı Vahit Tuna'nın hazırladığı "Mağara" adlı çağdaş sanat sergisi, 19 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'ndaki Versus Art Project'in ev sahipliğini yaptığı projede, aynı zamanda grafik tasarımcısı olan sanatçının yapay zekayı opera olarak ele aldığı enstalasyon eseri yer alıyor.

İki bölümden oluşan enstalasyonda Vahit Tuna, yapay zekayı opera olduğuna karar verip, sesleri opera sanatçısı tarafından yorumlattırıyor.

"Yapay zeka opera öğrendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vahit Tuna, 2 yıl önce "Rorschach Günlüğü" başlığı altında kayıt tutmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sergiyi ilk planladığımda ses, ışık ve imgeler yer alacaktı. Ardından başka bir fikir doğdu. 'Acaba imgeler için bir ses nasıl üretebilirim?' dedim. Genel olarak bunlar benim için zihin parçacığı gibi. Zihinde düşünce karşılığı gibi. Bu imgeler dil ile sesin birleşmesi sonucu duyduğumuz kelimeler gibi sanki. Siz onu farklı şekillerde algılayabiliyorsunuz. Peki, sesi nasıl elde edebilirdim? Sonra bunları bir yapay zekanın sese dönüştürebileceği, farklı bir yorum getireceğini düşündüm. Yaptığım imajlardan birini seçip bu resimden ses elde etmek, ardından bu sesi bir beste haline dönüştürmek istedim. Aklımda uzun zamandır bir opera bestelemek vardı ama acaba bir yapay zeka bana bir opera bestelemem için yardım edebilir miydi?"

İngiltere'de tasarlanan yapay zekaya binlerce saat opera bestesi dinletildiğini aktaran Tuna, şunları anlattı:

"Önce başka bir yazılım tasarladık. Bu yazılım son 2 yılda ürettiğim imajlardaki, imgelerdeki ton farklarını, ayrıntıları sese dönüştürdü. Her ton bir sese aitti. Sonra bu sesleri opera sanatçısı Ayşe Yakut Somer seslendirdi, onun imajlara yaptığı yorumu kaydettik. İki saate yakın süren bu kayıtları küçük parçalara bölüp bir algoritmayla yüzlerce olasılık elde ettik ve bunları yapay zekaya sunduk. Yapay zeka tüm parçalar arasından hangilerinin opera olduğuna karar verdi ve opera dediği parçalardan bize yepyeni bir dizilim sundu. Ortaya çıkan dizilimi de tekrar Ayşe Yakut Somer'e yorumlattık ve yapay zekanın en değerli bulduğu kompozisyonu bu sefer Ayşe öğrendi. Bu da 15 dakikalık ses projesinde gösterilecek. Özetle, yapay zeka opera öğrendi, ardından öğrenip de ortaya koyduğu çalışmayı bir opera sanatçısı yorumladı."

Sanatçının beşinci kişisel sergisi olan "Mağara" projesi kapsamında seslerin kaydedildiği 250 plak satışa sunulacak. Plaklarda opera sanatçısı Somer'in yorumu, Tuna'nın yapımına yıllardır devam ettiği imajlardan kaydedilen sesler ve bestelediği dört dakikalık "Horizon" adındaki parça yer alacak.

Enstalasyon, 28 Eylül'e kadar her gün 11.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

Versus Art Project

Leyla Ünsal ve Mert Ünsal kardeşler tarafından 2013'te kurulan Versus Art Project, mekan algısı, kent, kent hafızası, yerel kültürün tahribi, göç, kimlik-kimliksizlik gibi konular üzerine odaklanan sanatçıların çalışmalarına yer veriyor.

Beyoğlu Taksim'de bulunan galeri, Türk çağdaş sanatının önemli isimlerini yurt içi ve dışında katıldığı uluslararası proje ve fuarlarda da temsil ediyor.

Vahit Tuna

Balıkesir Edremit'te 1971'de dünyaya gelen Vahit Tuna, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun olduktan sonra grafik tasarım alanındaki çalışmalarının yanı görsel sanatlar alanında işler üretti.

Yurt içi ve yurt dışı birçok grup sergisine katılan Tuna'nın müze ve kurum koleksiyonlarında işleri yer alan ilk kişisel sergisi "Europe Hear Us", 2002'de Stuttgart'daki Akademie Schloss Solitude'de izlenime açıldı.

Tuna, İstanbul'da ayrıca "Egzersiz", "Hep Seyirciyiz" sergilerini takiben 2017'de "Pşisel" başlıklı sergisini 4 farklı mekanda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA