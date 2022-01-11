Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) bu yıl ilk kez düzenleyeceği AI (Tomorrow Summit), 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

AIPA'dan yapılan açıklamaya göre, zirve, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan Türkiye yapay zeka stratejilerini desteklemek, yapay zeka üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlandı.

Zirvede, yapay zeka teknolojileri geliştirenlere jüri özel ödülleri ve Türkiye'de yapay zeka alanında çalışmalara öncülük etmiş Ord. Prof. Dr. Cahit Arf adına da özel ödül takdim edilecek.

Yapay zekanın ekonomiden eğitime, sağlıktan hukuk konularına kadar geniş çaplı meselelerinin tartışılacağı zirvede, son dönemde çok konuşulan Metaverse ve NFT (non-fungible token) konuları da ele alınacak.

"Artık geleceğe geç kalamayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, zirvede, Türkiye'deki en başarılı kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz, başarısı kanıtlanmış yapay zeka temelli çalışmaların yeni trendler ışığında ele alınacağı interaktif bir platform oluşturmak. Tüm gün sürecek zirvenin sonunda AITS Awards'ta yapay zeka alanında başarılarını kanıtlamış markalara ödülleri takdim edilecek. Firmaların kullandıkları yapay zeka teknolojilerinin tüketicideki memnuniyet, tavsiye ve efor gibi başlıklarda karşılığının skoru ölçülecek. İş birliği yaptığımız Kuantum Araştırma'nın yapay zeka destekli sistemleriyle firmaların yapay zeka kullanımı yapay zeka yoluyla ölçülecek." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Artık geleceğe geç kalamayız. Dünyadaki ülkelerin teknolojik bilgi birikimi ve altyapısı ne kadar güçlü ise dünyada sesleri o kadar gür çıkıyor. Geleceği insanlık adına daha yaşanabilir, kolay ve etkili kılması için üretilen bu teknolojiyi, tüm alanlara sirayet eden ve edecek olan etkileri, sorunları, çözümleri ve hazırlıkları temelinde en ince detaylarıyla konuşmak üzere kurguladığımız AI, 11 Mart 2022'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Bu zirve, içeriği ve alanındaki yerli yabancı duayen konuklarıyla Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek zirvesi olma özelliğini taşıyacak."

Zirvenin konuşmacıları ve program detayına aitomorrowsummit.com'dan ulaşılabiliyor. Çevrim içi ve ücretsiz düzenlenecek zirve, iş dünyası, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri, STK temsilcileri, medya mensupları, öğrenciler ve yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Zirvenin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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