Yapay zekanın cinsiyetçiliği: Kadın elinden çıkan algoritmalar kadınlara karşı ayrımcılık yapıyor Yapay zeka algoritmalarının topladığı veriler 'cinsiyetçi' olunca sonuçlar da ayrımcı oluyor. Peki ilk algoritmayı yazanın bir kadın olmasına rağmen 21'inci yüzyıla gelindiğinde yapay zeka nasıl erkekten yana tavır sergiliyor?

İlk bilgisayar algoritmasını, 19'uncu yüzyılda yazan kişinin bir kadın olmasına rağmen, yapay zeka bile kadınlara karşı cinsiyet ayrımı yapabiliyor.

"İki yüzyıl geçmesine rağmen algoritmalar bizi geriye doğru itme özelliğine sahip" diyor University College Dublin'den araştırmacı Susan Levy. İrlanda merkezli üniversite, yapay zeka algoritmalarında cinsiyetçiliği engellemeye çalışan bir proje yürütüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com